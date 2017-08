Robert Rooba: ma pole huvitatud, et keegi palkaks mind ainult minu rahvuse pärast

Soomes leiba teeniv Eesti jäähokikoondislane Robert Rooba täiendas oma Facebooki lehel tänases Eesti Päevalehes öeldut, rõhutades, et kui mõni KHL-i klubi tõesti kunagi Tallinnas mängima hakkab, siis tahaks ta oma koha sinna välja teenida, mitte liituda sellega lihtsalt sellepärast, et ta on parim Eesti hokimängija.

"Täna ilmus ajakirjanduses järjekordne spekuleeriv artikkel Eesti või Eestis mängiva KHL'i meeskonna teemal. Selles osas ei tahakski muud kommenteerida kui seda, mida ütlen ka seal artiklis: „Oleks väga super, kui selline klubi tekiks. Kindlasti tahaksin ka ise Tallinnas sellisel tasemel hokit mängida. Aga enne kui meeskond jääle jõuab, on mul raske uskuda, et see teoks saab...”," kirjutab Rooba.

"Lisaks oli seal ka spekulatsioon teemal, et kas see meeskond huvituks minu teenetest jne. Jutust jäi kumama justkui see, et just Eestisse tehtav KHL'i meeskond "kingiks" mulle võimaluse lõpuks sellel tasemel mängida. Kuna see pole esimene kord kui sellisel teemal juttu tuleb, siis siinkohal tahakski seda asja natuke kommenteerida. Nimelt pole ma sugugi huvitatud sellest, et keegi sooviks mind palgata ainult minu rahvuse või muu sarnase pärast. Minu eesmärk on olnud alati jõuda uuele tasemele ja tugevatesse meeskondadesse puhtalt oma mänguoskuste ning tööga. Ma ei soovi mingeid "lohutusauhindu" selliste asjade näol. Nii nagu pole keegi lihtsalt andnud mulle lepingut SM-Liigas, ei soovi ma ka seda saada kusagilt mujalt liigast, isegi mitte KHL'ist. Kõik siiani saavutatu on väljavõideldud raske ja pikaajalise tööga. Samal teel soovin ühel päeval enda jaoks ka väljavõidelda koha KHL'is või mõnes muus suuremas hokiliigas.

Mulle on ennemgi öeldud, et miski pole võimalik minu jaoks või mingi tase on liiga kõrge minu jaoks või minust pole keegi huvitatud nii kõrgel tasemel...

Siiani olen alati tõestanud vastupidist..."

Eesti Jäähoki Liidu president Rauno Parras avaldas Eesti Päevalehega vesteldes arvamust, et Rooba liitumine Crownsiga (sellist klubi hetkel veel ei eksisteeri, on vaid plaan seda luua - toim) mõjuks hästi nende publikuhuvile, sest 6000-kohalist Tondiraba halli pelgalt Rootsi mängijatega komplekteeritud klubil oleks raske täis saada.

