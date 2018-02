Robert Rooba koduklubi tegi Soome hokiliiga karmi otsuse vastu omamoodi protesti, eestlase pilt särab Iltalehti spordiveebi esiküljel

Eesti jäähokikoondislase Robert Rooba koduklubi Jyväskylä on Soome hokiliiga ülitiheda graafiku vastu läbi viimas omaette protesti.

Nimelt on JYP-ile selleks nädalaks viie järjestikuse päeva peale pandud koguni neli liigamängu - neil tuli jääle tulla 30. ja 31. jaanuaril, mängud on kavas ka täna ja homme. Uue nädala teisipäeval ootab ees juba Meistrite liiga finaal.

Tänases kohtumiseks Helsingi IFK vastu otsustas JYP peale minna totaalselt teisejärgulise koosseisuga - sisuliselt kõik põhimängijad saavad puhkust, ainsate tavapäraste koosseisumängijatena on täna rivis just nimelt Rooba ning väravavaht Eetu Laurikainen.

"Meie eesmärgiks on see, et ükski põhimängija ei peaks pidama nädalas üle kolme mängu," seisab JYPi kodulehel olevas selgituses.

"Mängude kuhjumisega peame nüüd elama iga tund," selgitas meeskonna peatreener Marko Virtanen Iltalehtile. "A ja O on see, et suudaksime kehad mänguvalmis hoida."