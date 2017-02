Eesti praeguse hetke kaks edukaimat hokimängijat, Soome kõrgliigas JYPis leiba teeniv Robert Rooba ning viimati Rootsi kõrgliigas Örebrö ridades mänginud Siim Liivik korraldavad tuleval suvel Eestis huvilistele noorte hokilaagri.

23-aastane Rooba on sarnaseid laagreid varemgi korraldanud, kuid tänavu tehakse seda esimest korda koos Liivikuga.

"Me oleme otsustanud Siimuga taas jõud ühendada ning korraldada tuleval suvel noorte hokimängijate jaoks midagi põnevat," kirjutab Rooba oma Facebooki fännilehel. "Pean tunnistama, et eelmistel aastatel sarnast asja korraldades oli mul vaikselt energia otsa saamas ning ilmselt ilma Siimu kaasatulekuta oleks tuleval suvel laager tulemata jäänud. Mulle on alati meeldinud Siimuga erinevaid asju koos teha, olgu see siis hoki mängimine või puhkuse veetmine. Sama kehtib selle laagri kohta. Leidsime ühiselt, et Eesti hokinoored vajavad suveks midagi sellist, mis motiveeriks neid tulevikus meie radu käima ning annaks neile tulevikuks uut positiivset energiat. Kavatseme laagris(se) teha/näidata/kohale tuua palju uut ja huvitavat. Tahan rõhutada ka seda, et laagrisse on võimalus tulla kõigil noortel hokimängijatel, olenemata sellest, mis klubis või linnas nad hokit mängivad."

Laager toimub 3.-6. juulil Tallinnas Škoda jäähallis 2002.-2007. aastal sündinud lastele. Lisainfot saab laagri Facebooki lehelt.