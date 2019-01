Robert Rooba aitas JYPi võidule

Rooba sai kirja ühe resultatiivse söödu, tehes teisel kolmandikul eeltöö 2:1 juhtväravale. JYPi tabamuste eest hoolitsesid Samuli Ratinen, Mikko Mäenpää ja Juha-Pekka Hytönen.

JYP on nüüd 53 punktiga 11. kohal, HIFK on 64 silmaga kuues. Kindel liider on 91 punkti kogunud Kärpät.