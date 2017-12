Robert Arrak pälvis EOK järelkasvutiimi stipendiumi, kokku sai tänavu stipendiumi 32 sportlast

Eesti Olümpiakomitee järelkasvuprojekti „Märka järgnevat põlvkonda“ stipendiaadiks jäähokis valiti 18-aastane noortekoondise ründaja Robert Arrak.

EOK spordidirektor Martti Raju märkis, et Eestis on pea igal spordialal olemas silmapaistvalt andekaid noori, kellel on potentsiaali jõuda omal alal tippu. „Just selliste noorte jaoks EOK järelkasvutiimi projekt mõeldud ongi. Loodan, et see märkamine ja toetus annab ka Robert Arrakule uut indu püüelda üha kõrgemate sportlike eesmärkide poole,“ ütles Raju.

Eesti Jäähoki Liidu president Rauno Parrase sõnul on selline märkamine noorte motiveerimiseks ja suunamiseks väga oluline. “On suur rõõm, et EOK märkas Robert Arraku mehetegusid hokiväljakutel ning et Robertist ja tema esimesest treenerist Gennadi Kororbovist said EOK järelkasvutiimi stipendiaadid. Usun, et Robert on just sellist tüüpi noor spordimees, kes ühelt poolt väärib märkamist ja teiselt poolt suudab omakorda olla eeskujuks ja motivaatoriks noorematele sportlastele,” ütles Parras.

„Märka järgnevat põlvkonda“ järelkasvutiimi pääsemisega teenis Arrak EOK-lt 1000-eurose stipendiumi ning tema treener Gennadi Korobov samuti 1000-eurose stipendiumi.

Tänavu andis EOK järelkasvutiimi stipendiumi välja 32 silmapaistva potentsiaaliga noorsportlasele, teiste seas kuuluvad järelkasvutiimi tänavusse koosseisu kergejõustiklane Janek Õiglane, tennisist Anett Kontaveit, kahevõistleja Kristjan Ilves, kiiruisutaja Marten Liiv, korvpallur Taavi Jurkatamm, vormelisõitja Ralf Aron, maletajad Mai Narva ja Ottomar Ladva, freestyle-suusataja Kelly Sildaru, ujuja Kregor Zirk, jalgpallur Mattias Käit ja paljud teised. Samuti teenisid stipendiumi sportlaste treenerid.

Eesti Olümpiakomitee käivitas „Märka järgnevat põlvkonda“ järelkasvuprojekti 2013. aastal. Viie aastaga on andekaid noorsportlasi ja nende treenereid projekti kaudu toetatud kokku enam kui 370 000 euroga. EOK järelkasvutiimi "Märka järgnevat põlvkonda" valitakse noorsportlased, kelles nähakse suurt perspektiivi tippspordis läbi löömiseks. Järelkasvutiimi liikmete ja vilistlaste seas on mitmeid üle maailma tuntud ja tunnustatud tippsportlasi, näiteks Julia Beljajeva, Epp Mäe, Rasmus Mägi, Janek Õiglane, Kelly Sildaru, Erika Kirpu, Kristjan Ilves, Katrina Lehis, Anett Kontaveit ja paljud teised.

„Märka järgnevat põlvkonda“ järelkasvutiimis on individuaalsportlaste stipendium 2000 eurot, pallimängualadel ning eristipendiumid 1000 eurot. Projekti kaasatud sportlaste treenerite stipendiumi suuruseks on samuti 1000 eurot. Sportlaste stipendiumeid rahastab Eesti Olümpiakomitee, treenerite stipendiume Eesti Kultuurkapital. Üliõpilas- ja kaitseväesportlase ning nende treenerite stipendiume rahastab toetaja Estiko.