Putini sõprade ja kõrgepalgaliste staaride ühine võit

Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondsed võitsid Venemaa ihaldatuima sporditrofee.

Venemaal on jäähoki erilises staatuses: seda mängu armastavad nii riigijuhid kui ka lihtrahvas. Seepärast on ka kosmonaut Gagarini karika väljamängimine, mis on kontinentaalse hokiliiga (KHL) kulminatsioon, üks idanaabri spordi suursündmusi. 19 kilo kaaluva trofee aastaks enda valdusesse saamise nimel on kohalikud oligarhid valmis panustama tohutult raha.