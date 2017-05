Prokuratuur süüdistab korvpallilegend Riho Soonikut 90 000 euro hokiliidu raha omastamises

Prokuratuur süüdistab tuntud korvpallitreener Riho Soonikut 90 000 euro Jäähokiliidu raha omastamises. Soonik eitab süüdistust ja ütleb, et raha läks kõik liiduga seotud tegevuste peale.

Harju maakohus pidas täna Sooniku asjas eelistungi. Soonikut süüdistatakse selles, et tegutsedes MTÜ Eesti Jäähokiliit peasekretärina alates augustist 2006 kuni 30.09.2012, võttis ta Jäähokiliidu arvelduskontolt välja sularaha pangakontorist ja pangaautomaatidest ning tasus Jäähokiliidu arvelduskontol olevate vahendite arvel enda isiklike kulude eest kokku summas 89 565,79 eurot.

Seega süüdistatakse teda omastamises suures ulatuses.

Samuti rikkus Soonik peasekretärina kohustust tagada nõuetekohane MTÜ Eesti Jäähokiliidu raamatupidamine ning raskendas oluliselt ülevaate saamist Jäähokiliidu varalisest seisust.

Soonik ütles, et süüdistus on nali ja seal pole midagi kommenteerida. Kogu raha, millest juttu on, läks tema sõnul erinevate jäähokiliiduga seotud kulude katteks.

Kui Soonik 2012. aastal Jäähokiliidust lahkus, käis ajakirjandusest läbi number, et ta oli liidule võlgu 14 000 eurot.

Hokiliit on aastaid pakkunud avalikkusele skandaale. Liidu praegune juht Rauno Parras peab siiani tegelema kunagiste asjade klaarimisega. Ees ootavad kohtuprotsessid kunagise presidendi Priit Willbachi ja endise peasekretäri Riho Soonikuga.

„Kui ma võtsin hokiliidu üle, tulid ilmsiks väga imelikud asjad ning seepärast pöördusime politseisse ja tsiviilkohtusse,” selgitas Parras. Ta kinnitas, et küsimus on rahas, kuid uurimisele viidates ei hakanud probleeme täpsustama. Eesti Päevalehele teadaolevalt on nii Willbachile kui ka Soonikule esitatud eraldi nõuded, mis puudutavad Eestis MM-võistluste korraldamisega kaasnenud tehinguid.