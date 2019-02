Profiliiga KHL mängib täna Riias lageda taeva all – iga hokimehe unistus

Ja pea igaüks nendest unistab profisportlaseks saades seda mõnusat lapsepõlvetunnet veel ja veel kogeda, et saaks nüüd juba seda päris hokit mängida mitte katuse all, vaid tuule ja külma käes. Elu selliseid võimalusi ikka pakub, peab vaid tahtmist ja pealehakkamist olema, küll siis tuleb.

Sel reedel on selline fantastiline võimalus jällegi Riia ja Minski Dinamo hokimeestel, kes peavad, nagu mullugi, KHL-i põhiturniiri kohtumise välistingimustes. Eelmisel aastal said Riia linnaisad ja klubi asjamehed suure üritusega suurepäraselt hakkama ning mis hästi, see uuesti.

Sel aastal lisab üritusele kõvasti pinget ja vürtsi asjaolu, et Riia meeskond on esimest korda viimase nelja hooaja jooksul play off’i konkurentsis ja see mäng on tarvis kohe kindlasti võita, et lootus püsiks. Samas kadusid Minski tiimi võimalused edasi pääseda juba mitu nädalat tagasi, kuid on sealgi kõik profid ja sirge selja ja jalaga mängima ei tulda, eriti veel sellist. Ja veel – mullu suutis Minski Dinamo Riia „sõsarklubi“ välistingimustes võita, seega – korra juba oldi peoperemeestena lahked ja anti külalistele võit, aitab küll!

Kokkuvõtteks – tulgu see lõpptulemus, mis ta tuleb, suur pidupäev on see ikkagi, mida kogu hingest naudivad ja hiljem mõnuga ei meenutavad mitte vaid jääl olnud mehed, vaid ka treenerid, hooldemehed ja teised tiimide abipersonali liikmed. Ja loomulikult on tänulikud ja õnnest joobunud tuhanded pealtvaatajad. Sellisest mängust kannatab rääkida veel pikki aastaid.