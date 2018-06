Ovetškini ema poja kriitikutele: pange suu kinni!

Esimest korda Stanley karikavõitjaks tulnud Venemaa hokistaari Aleksandr Ovetškini emal Tatjanal on katkenud kannatus poja kriitikute suhtes.

Kahekordne korvpalli olümpiavõitja esines väljaandes Tšempionat jõulise sõnavõtuga. "Ausalt öeldes, tunnen erilist uhkust nii oma poja kui Jevgeni Kuznetsovi üle. Poisid kaitsevad NHL-is meie riigi au. Neid tuleks tunnustada, aga mitte sopaga üle valada. Vahetpidamata heidetakse ette, et oled selline ja selline. Las need kriitikud panevad suu kinni. Aleksandr toob meie riigile ning hokile au ja kuulsust."

Ta lisas: "Mu poeg on valitud NHL-i läbi aegade 100 parema mängija hulka. Ta võidab igal hooajal individuaalseid auhindu. Igal hooajal, hoomate? Kordan veelkord, ta toob meile au ja kuulsust."

Ovetškini ema, neiupõlvenimega Kabajeva tuli olümpiavõitjaks 1976. ja 1980. aastal. Ta ei kaotanud Nõukogude Liidu koondist esindades ühtegi ametlikku mängu. Ta on ka kuuekordne Euroopa meister ja 1975. aasta maailmameister.