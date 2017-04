Ovetškin kavatseb hoolimata NHLi seisukohast olümpiale sõita

Maailma üks suurimaid hokitähti, venelane Aleksandr Ovetškin teatas, et ei hooli NHLi otsusest Pyeongchangi olümpiamängude jaoks liigas pausi mitte teha ning kavatseb mängudele igal juhul sõita.

"Ma pole oma otsust muutnud. See on minu riigi esindamine," sõnas Washington Capitalsi superstaar. "Ma arvan, et kõik mängijad tahavad olümpial osaleda. See on su elu suurim võimalus. Kui keegi ütleb mulle, et "ära sinna mine", siis ma ei hooli sellest, ma lähen ikka."

31-aastase venelase sõnul loodab ta endiselt, et NHL ja mängijad jõuavad kompromissini. "Praegu on veel aega, järgmise hooaja graafik pole veel väljas. Mina olen oma peas otsuse igatahes ära teinud - mina lähen olümpiale."

Ovetškiniga samal meelel on ka tema Capitalsi tiimikaaslane Jevgeni Kuznetsov. "Ma loodan, et NHL lubab meil lõpuks ikkagi minna, kuid minu jaoks pole tegelikult midagi muutunud."