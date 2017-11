OTSE DELFI TV-s | Narva PSK võõrustab jäähoki meistriliigas Tartu Välku

Eesti jäähokimeistrivõistlustel lähevad täna vastamisi Narva PSK ning Tartu Välk.

Narva on senise nelja kohtumisega kogunud üheksa punkti, mis annab neile tabelis esikoha. Sama arv punkte on koos ka HC Vikingil, kuid narvakatele annab edu parem väravate vahe. Välk on kuue silmaga kolmas.

Kohtumine algab kell 17:00. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.