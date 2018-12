Osale konkursil: Eestis toimuva jäähoki MMi maskott otsib nime

"Kuna ka jäähoki MMile ootame koondisele kaasa elama kõiki Eesti elanikke, otsustasime anda igale inimesele võimaluse võtta osa ka maskoti nimekonkursist," kommenteeris jäähokiliidu president Rauno Parras. "Aasta alguses läbis Eesti jäähokiliit loovagentuuri Optimist abil uuenduse ning võtsime kasutusele #eestihoki brändi. Üks selle osa oli uus sümbol suitsupääsuke, kes on saanud kiitvaid sõnu nii Eestist kui mujalt maailmast. Meie rahvuslind on kiire ja osav nagu hea jäähokimängija ja nüüd on aeg panna talle ka väärikas nimi."

Nimepakkumised võib esitada detsembri lõpuni e-maili aadressile maskott@eestihoki.ee, #eestihoki Instagrami, Facebooki või Twitteri postituste kommentaariumisse. Nimekonkursil võivad osaleda kõik Eesti inimesed. Jäähokiliidu poolt kokku pandud žürii valib välja kümme andekamat nime ning paneb finalistid rahvahääletusele, kus selgub võitja. Võitja auhinnaks on kaks MMi turniiripassi ning lisaks võimalus minna tasuta sõpruskonnaga ise jäähokit proovima. Auhinna sisse kuuluvad jääaeg, varustuse rent ning lühike treening oma ala professionaalide juhendamisel.

Aprilli lõpus algaval MM-turniiril uisutavad Eestile vastu Poola, Jaapani, Ukraina, Hollandi ja Rumeenia koondised.

Maskoti valmimine on planeeritud juba 13.-19. jaanuaril samuti Tondiraba jäähallis peetavaks U20 II divisjoni MMiks, kus Eesti vastased on Leedu, Lõuna-Korea, Suurbritannia, Rumeenia ja Hispaania koondised.