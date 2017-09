Nõukogude Liidu koondise väravavaht leiti tapetuna

Endine Nõukogude Liidu jäähokikoondise väravavaht Viktor Tolmatšov leiti oma korterist tapetuna.

Tolmatšovit oli löödud noaga kaks korda rindkere piirkonda. Surnukeha avastasid politseinikud, kes sõitsid 78-aastase mehe koju pärast tema sugulaste kõnet. Sugulased olid mures, sest polnud Tolmatšovit pikka aega näinud.

Politsei on tapmises kahtlustatuna arreteerinud 62-aastase naise. Lenta.ru andmetel on tegemist Tolmatšovi tütrega, kes on süü juba üles tunnistanud.

Tolmatšov tuli aastatel 1963-66 Moskva CSKA koosseisus Nõukogude Liidu meistriks. Pärast tema lahkumist klubist sai CSKA esiväravavahiks legendaarne Vladislav Tretjak. Nõukogude Liidu koondises pidas Tolmatšov kümme kohtumist.