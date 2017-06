NHLi parimat kaitsemängijat peeti Kariibi mere piraadiks

NHLi parimaks kaitsemängijaks valitud kanadalane riietas end perega Disney Worldi külastades piraadiks. Endalegi üllatuseks avastas hokitäht järsku, et võõrad lapsed pidasid teda tõeliseks Kariibi mere piraadiks.

"Ma andsin rida autogramme lastele. Nad arvasid, et ma olengi piraat. Ma siis andsin autogramme, see oli tõesti lõbus," rääkis kaks aastat tagasi Kanada koondisega MM-tiitli võitnud Burns. "Üritame end alati põnevalt riidesse panna ja ma ei saa lapsi süüdistada, et nad nii arvasid."

.@WaltDisneyWorld what a special day today! #happilyeverafter was amazing! Met some other pirates, princesses and the beast! pic.twitter.com/F7qTORiba9

— Brent Burns (@Burnzie88) May 13, 2017