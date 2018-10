NHLi kõige populaarsemaks mängijaks tõusis venelane

Väljaanne koostas populaarsemate mängijate pingerea sotsiaalmeedia alusel - Ovetškini Facebooki, Twitteri ja Instagrami lehekülgi jälgib kokku 4,2 miljonit inimest.

Teisel kohal on selles arvestuses Nashville Predatorsi mustanahaline kaitsemängija P. K. Subban 2,4 miljoni jälgijaga. Kolmas on New York Rangersi rootslasest väravavaht Henrik Lundqvist (1,6 miljonit).

Alates 2005. aastast Capitalsi esindav Ovetškin pälvis sel kevadel oma NHLi karjääri esimese Stanley karika. Capitals alistas finaalis Vegas Golden Knightsi mängudega 4:1.