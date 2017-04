NHLi juht tegi ettepaneku korraldada jäähoki olümpiaturniir suvel

NHLi jäähokiliiga juht Gary Bettman tegi rahvusvahelisele olümpiakomiteele (ROK) ettepaneku korraldada hokiturniir hoopis suvel.

NHLi klubide omanikud ja liiga juhtkond võtsid esmaspäeval vastu otsuse, et tuleva hooaja põhiturniiril mängugraafikusse olümpiaga seotud pausi ei tehta ja seetõttu ei saa maailma parimad hokimehed olümpiaturniirist osa võtta. Selline otsus on toonud kaasa suure pahameele ka NHL-i mängijate õiguste eest seisva ühingu NHLPA poolt.

Bettmani arvates oleks lahenduseks, kui jäähoki olümpiavõitjat hakataks selgitama suvel. "Kui ROK viiks hokiturniiri suvisele ajale, oleks see suurepärane. Me oleks õnnelikud, kui mängijad sellisel turniiril osaleks, sest see ei segaks meie hooaega," rääkis Bettmann, kirjutab Sportsnet.

Hokiliiga juhi sõnul on nad NHLi populaarsuse kasvatamisest väga huvitatud, kuid olümpial osalemine pole selleks ainus võimalus. "Kavatseme mänge viia Rootsi ja Hiinasse. Meil on hulk variante, kuidas oma populaarusust tõsta. Aga iga nelja aasta järel keset hooaega 3-nädalane paus teha, see ei ole võimalik," sõnas Bettmann.