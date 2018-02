NHL-is eemaldati tribüünilt mustanahalisele mängijale "korvpall" karjunud fännid, liiga juht mõistis rassismijuhtumi hukka

Jäähokiliigas NHL leidis laupäeva õhtul aset kummaline rassismijuhtum. Nimelt oli sunnitud liiga komissar Gary Bettman hukka mõistma nelja Chicago Blackhawksi fänni tegutsemise, kes karjusid Washington Capitalsi mustanahalisele mängijale Devante Smith-Pellyle sõna "korvpall".

Smith-Pelly pidi rassistlikke solvanguid taluma Chicago United Centeri karistuspingil istudes. Pahateoga hakkama saanud fännid kohtumist lõpuni ei näinud, sest nad visati turvameeskonna poolt areenilt välja.

"Eile õhtul karjuti Washington Capitalsi mängija Devante Smith-Pelly suunas rassistlikke solvanguid. NHL mõistab sellise lubamatu käitumise hukka. Liiga toetab täielikult United Centeri ja Blackhawksi ettevõtmist solvajad välja visata ning ootab samasugust vastust ka kõikide teiste sarnaste juhtumite puhul meie areenidel," ütles Bettman.

"Kuigi tegemist oli isoleeritud juhtumiga, ei peaks ükski mängija, treener, ametnik või fänn kunagi meie mängudel selliseid solvanguid taluma. Liiga võtab tarvitusele meetmed, et tuletada kõikidele asjaosalistele meelde, et nad on kohustatud looma positiivset keskkonda, mis oleks sellistest lubamatutest käitumistest vaba," lisati pressiteates.