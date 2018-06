NHL-i meisterklubi peatreener pani ootamatult ameti maha

Washington Capitalsi jäähokimeeskonna tänavu Stanley karikavõiduni viinud Barry Trotz otsustas NHL-i meisterklubi juhendamisest loobuda.

Uue lepingu läbirääkimistel tekkis treeneri ja klubi juhtkonna vahel mitmeid sõlmkohti ning 55aastane Trotz otsustas Washingtoni perioodi lõpetada. Ta töötas klubis neli hooaega ja viis Capitalsi esimese Stanley karikavõiduni.

Võimalik, et Trotz uut töökohta niipea ei leia, vähemalt NHL-is. Hetkel on vakantne vaid New York Islandersi peatreeneri tool.

Enne Capitalsiga liitumist oli Trotz 15 hooaega järjest Nashville Predatorsi peatreener. Kahel korral jõudis ta klubiga konverentsi poolfinaali, kaugemale mitte.

Kanada koondise abitreenerina on ta tulnud 2003. aastal maailmameistriks.