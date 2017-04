NHL-i klubi sattus iidse traditsiooni tõttu loomakaitsjate hambusse

USA loomakaitsjate ühing PETA saatis NHL-i jäähokiklubile Detroit Red Wingsile enne hooaja viimast kodumängu kirja, milles kutsutakse klubi üles loobuma 65-aastasest traditsioonist visata edu märgiks mängudel jääle kaheksajalgu.

"Kaheksajalad on intelligentsed ja tundlikud loomad, kes tunnevad valu ning sellisel lugupidamatul, tühisel ja rumalal moel kellegi tapmine pole enam aktsepteeritav. See oleks sama, nagu visataks Bruinsi mängul jääle surnud karupoegi," ütles PETA president Ingrid Newkirk, kelle arvates peaks klubi peidetud mereelukate avastamiseks inimesi väravates põhjalikumalt läbi otsima.

PETA tegi ettepaneku, et jääle kaheksajalga loopiv fänn peaks saama eluaegse tribüünikeelu ja 5000-dollarilise trahvi. Pole aga kuulda olnud, et klubi aktivistide ettepanekule kuidagi reageerinud oleks. Kaheksajalad lendasid pühapäeval mängus New Jersey Devilsi vastu ikka samamoodi edasi ja lendavad ilmselt ka järgmisel aastal.

Kaheksajala jääle loopimise traditsioon ulatub tagasi 1952. aasta play-off'i, kui mängiti vaid poolfinaale ja finaali, mõlemad nelja võiduni. Klubi mitteametliku maskoti kaheksa jalga tähistavad võitude arvu, mida toona oli Stanley karika saamiseks vaja. Ühel mängul 1995. aastal visati jääle kokku 36 kaheksajalga, suurim isendisest kaalus 17 kg.