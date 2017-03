Eesti jäähoki meistriliiga finaalseeriat juhtiv Narva PSK sai oma fännide halva käitumise tõttu rahatrahvi ning võib olla sunnitud ka järgmise mängu Tallinnas pidama.

Jäähokiliit karistas PSK-d 500 euro suuruse rahatrahviga ning ähvardab järgmise mängu Narva asemel Tallinnas korraldada.

Narva meeskond võitis kolme võiduni mängitava seeria kolmanda mängu Tondiraba jäähallis 6:4 (1:3, 5:0, 0:1) ja asus seeriat HC Vikingi vastu 2:1 juhtima.

Järgmine mäng on laupäeval, kuid hetkel pole sugugi kindel, et see toimub Narvas nagu esialgu planeeritud.