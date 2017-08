Nädalavahetusel Delfi TV-s | Eesti koondis alustab mängudega Baltic Challenge Cupil, selgus meie koosseis

Jäähokikoondise kontrollmäng Soome Nokian Pyry-ga Foto: Madis Veltman

25.- 27. augustini toimub Tallinnas, Tondiraba jäähalli I treeningväljakul CROWNS Baltic Challenge Cup 2017/2018 esimene jäähokiturniir, millel osaleb Eesti ja Leedu koondiste ning Läti liiga All Starsi kõrval Rootsi klubi Hammarby IF. Delfi TV vahendab kõiki mänge otsepildis, Eesti koondise mängud on jälgitavad nii eesti- kui venekeelsete kommentaaridega.