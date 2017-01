Venemaa peaministri asetäitja Vitali Mutko väidab, et 2014. aastal Sotši taliolümpial kahe inimese DNA-ga dopinguproovi andnud naishokimängijad oli ilmselt enne proovi andmist seksinud.

Mullu detsembris avaldatud McLareni dopinguraporti üks jahmatavamaid paljastusi oli kahe naisjäähokimängija juhtum, kus nende uriiniproovist avastati laboris ka mehe DNA-d, mis viitab ilmselgelt proovidega manipuleerimisele.

Endine spordiminister Mutko pakkus portaali championat.com vahendusel välja aga alternatiivse versiooni: "Kui naine võtab keelatud ainet ja suudleb siis meest, võib see kaasa tuua skandaali, kus dopingupatuseks osutub hoopis mees. Ning kui naine seksib mehega ning annab viie päeva jooksul dopinguproovi, võib selles leiduda ka meeshormoone."

Kanada teivashüppaja Shawn Barner ja Prantsuse tennisist Richard Gasquet on varasemalt oma positiivset dopinguproovi selgitanud naise suudlemisega. Mõlemad jäid vahele kokaiiniga.

Arstid on Mutko versiooni võimalikkuse aga kategooriliselt ümber lükanud. Sotši olümpia ajal ROK-i meditsiinikomisjoni esimees olnud rootslane Arne Ljungqvist ütles Expressenile: "DNA on väga personaalne, see ei kandu seksuaalvahekorraga edasi."