Mis saab Jaromir Jagrist?

Jaromir Jagr on küll 45-aastane, kuid tema mängutase on NHLi jaoks enam kui piisav

Jäähoki mängiv legend, 45-aastane Jaromir Jagr on endiselt vabaagent ning otsib uut klubi. Kas leidub mõni NHLi meeskond, kes talle lepingut pakuks?

Viimased kaks ja pool hooaega on Jagr mänginud Florida Panthersi ridades - eelmisel aastal jäi tema panus (põhihooajal tegi ta kaasa kõigis 82 mängus (!) ning sai kirja 16 väravat ja 30 söödupunkti) küll varasematest hooaegadest väiksemaks, kuid tegu on endiselt mängijaga, kes oma kõrgest vanusest hoolimata suudab maailma tugevaimas liigas oma tiimile kasulik olla.

Kõige selle juures ei küsi Tšehhi legend ka liiga palju raha - eelmine leping tõi talle aastas sisse neli miljonit dollarit, uue kontrahti väärtuseks on ilmselt veel väiksem summa. Miks pole siis ükski võistkond teda veel endale napsanud?

Küsimus on hea ning praegu, kui lähenemas juba augusti keskpaik, on see endiselt õhus. Juuni keskel kirjutas USA meedia, et Jagr on uue lepingu osas kõnelustes Panthersiga, kuid näib, et sellest ei ole midagi välja tulnud. Mitmetel tiimidel on ka palgafondis Jagri jaoks ruumi.

Hoolimata vanusest ei tohiks tervis olla küsimärgiks. Nii uskumatu kui see ka ei tundu - viimase viie hooaja jooksul on ta vigastuste tõttu eemale jäänud vaid seitsmest mängust.

Tõsi - Jagr on aastatega jäänud jääl üha aeglasemaks. Kiiremat mängu harrastavad tiimid väldivad teda ilmselt sel põhjusel. 31 meeskonna seast peaks aga mõni ju ikka leiduma, kes nii kõva meest endale sooviks?

Tšehh ise viskas oma olukorra üle Twitteris juuni lõpus nalja. "Igal pool, kuhu vaatan, näen: vabaagendid saavad kõnesid 10-12 meeskonnalt. Minule pole veel keegi helistanud. Otse vastupidi: helistan ise ja keegi ei võta vastu," kirjutas Jagr oma kontol, mida ta kasutab vaid mõned korrad aastas. "Kui olin 1994. aastal vabaagent, helistasid mulle kõik tiimid, 2017. aastal aga mitte ükski."

Everywhere I look,I read:all FA getting calls from10-12teams. Me0 calls.On the contrary,I'm trying to call them,and no ones picking up.😀😳🇨🇿— Jaromir Jagr (@68Jagr) June 29, 2017





FA 1994- all GMs called , FA 2017- 0 calls🏆😀 pic.twitter.com/7uLJm95CAB— Jaromir Jagr (@68Jagr) June 29, 2017





KHL? Tšehhi liiga? Olümpiamängud?

Kui Jagr ei peakski NHList sobivat pakkumist saama, on tema kosilasi ilmselt täis pool Euroopat. KHLi kõrval oleks üheks varuvariandiks mõistagi ka tema enda omanduses olev Tšehhi klubi HC Kladno, kes aga hetkel sealses kõrgliigas kaasa ei löö. Euroopas mängimine avaks Jagrile ukse ka 2018. aasta olümpiamängudele - teadupoolest NHLi atleete Pyeongchangi ei lubata. Mis oleks veel ägedam kui näha siis juba 46-aastast Jagrit veel ühel olümpial?

Aega tegelikult on veel küllaga - uus hooaeg algab NHLis alles oktoobri alguses, sisuliselt kahe kuu pärast. Võimalik, et legendaarse poissmehe palganõudmised on lihtsalt nii suured, et meeskonnad ei ole veel olnud valmis talle vastu tulema. Hokisõbrad üle maailma aga loodavad, et ühel hetkel leitakse ühe tiimiga kompromiss - ning Jagr saab oma karjääri 30. (!!!) profihooaega NHLis alustada.