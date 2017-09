Meeste saalihokikoondis kaotas Lätis

Eesti meeste saalihokikoondis pidas Lätis kolm kontrollkohtumist. Tänases ametlikus maavõistlusmängus Lätiga tuli alla vanduda tulemusega 3:8 (0:4; 1:2; 2:2).

Eestlaste parim oli Kaspar Kallion kolme väravaga.

Maavõistlusmängule eelnenud kontrollkohtumistes kaotati Soome U23 koondisele 0:6 ja Rubene klubile 4:8.

Valdavalt väliseestlastest koondislaste toeta mänginud koosseisu esmakordselt peatreenerina juhendanud Risto Lalli kommentaar: „Pidasime kolme päeva jooksul kolm kõrgetasemelist kohtumist ning kaks intensiivset treeningut. Sain mängijatest hea ülevaate ning jätkame tööd taktikalise poole arendamisega. Rõõmu teeb noorte mängijate läbilöök täiskasvanute klassis. Lõppenud turniiril andsime noortele palju mänguaega ning vastutust ja kindlasti ei pea me tulemust häbenema.

Nendest mängudest on palju õppida ja siit on hea edasi minna.“

Veebruarikuus Tallinnas MM- valikturniiril mängiva koondmeeskonna järgmine kogunemine koos kontrollkohtumistega toimub kahe kuu pärast Helsingis.