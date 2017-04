Mängijad NHL-i juhtide peale pahased: liiga võttis vastu lühinägeliku otsuse

NHL-i mängijate õiguste eest seisev ühing NHLPA reageeris liiga otsusele armutu kriitikaga, andes üheselt mõista, et säärase asjade käigu üle ollakse väga pettunud. Vastu võetud otsus teeb kahju nii mängule, mängijatele kui miljonitele lojaalsetele hokifännidele üle maailma, seisab NHLPA avalduses.

"Rahaahnuses on unustatud peamine - sport ise. Kui poleks mängijaid, kes on üles kasvanud sihiga jõuda olümpiale, siis poleks ka NHL-i suurt äri. Kahju, et võeti vastu selline otsus, aga elu sellest seisma ei jää," kommenteeris kahekordne olümpiakuld, Venemaa endiste aegade hokilegend Vjatšeslav Fetissov.

Avalikult on NHL-i otsuse üle pettumust avaldanud ka mitmed tänased tähtmängijad, näiteks Rootsi koondise väravavaht Henrik Lundqvist ja Kanada koondise puurilukk Carey Price.

Disappointing news, @NHL won't be part of the Olympics 2018. A huge opportunity to market the game at the biggest stage is wasted..