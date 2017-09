Maailma parim jäähokimeeskond võttis president Trumpi küllakutse vastu

Trump saatis traditsioonilise küllakutse ka Warriorsile, kuid kuna nende tähtmängija Stephen Curry ütles, et ta ei soovi praeguse presidendiga kohtuda, sest ei austa Trumpi ega tema seisukohti, tühistas riigijuht küllakutse.

Penguinsi klubi otsustas seevastu poliitikast kõrvale hoida ja valitsevad NHLi meistrid Valgesse Majja viia. "Meie austame USA presidentuuri. Leiame, et presidendi poliitika või seisukohtadega nõustumisi või mittenõustumisi tuleks esitada mõnel teisel viisil," teatas Penguins oma pressiavalduses.

Trump kirjutas seejärel Twitteris: "Saan rõõmuga teatada, et NHLi meister Pittsburgh Penguins ühineb minuga Valges Majas peetavaks tseremooniaks. Suurepärane meeskond!"

Please to inform that the Champion Pittsburgh Penguins of the NHL will be joining me at the White House for Ceremony. Great team!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017