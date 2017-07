Lõuna-Korea hokikoondise peatreener on koduse olümpia eel kaotanud reaalsustaju?

Lõuna-Korea hokikoondise peatreener, kahekordne Stanley karikavõitja Pittsburgh Penguinsi ridades Jim Paek on koduste PyeongChangi taliolümpiamängude eel furoori täis.

"Minu ootused on seotud kuldmedalitega," sõnas Paek Korea uudisteagentuurile Yonhap. "Miks me üldse mängime, kui ei valmistu kulda võitma? Kui tahame olla edukad, siis peame ka vastavalt mõtlema ning käituma. Nagu tippmeeskond. Tean, et oleme viimased kolm aastat väga kõvasti tööd teinud."

Üldises plaanis on peatreeneri filosoofia arusaadav, aga kuidas võiks maailma reitingu 21. hokiriik mõelda olümpiakullast, jääb küll segaseks. Isegi siilile on selge, et taseme vahe tippriikidega on Lõuna-Korea koondisel üüratu. Tõsi, viimasel aastal on koondise nimekirja ilmunud mitu naturaliseeritud kanadalast, kes lühiajaliselt mänginud ka NHL-i klubide juures. Aga see on siiski piisk meres. Maailmameistrivõistluste kõige kõrgemas seltskonnas teeb Lõuna-Korea debüüdi alles tuleval kevadel, seni on mängitud madalamal tasemel.

50-aastane Jim Paek ise on esimene Koreas sündinud NHL-i mängija, Lõuna-Korea koondise peatreenerina on ta ametis olnud kolm aastat. Ambitsioonikat haaret on tal jätkuvalt, aga kas see läheb kokku ka reaalse eluga, selgub hiljemalt tuleva aasta veebruaris.