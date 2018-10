Leedu hokikoondist hakkab juhendama endine NHL-i mängija

49-aastane kanadalane mängis Põhja-Ameerika liigades AHL-is ja NHL-is kokku 12 aastat, karjääri kõrghetkedel oli tal seljas Philadelphia Flyersi särk.

Viimati töötas Lacroix NHL-i klubi Montreal Canadiensi abitreenerina. Sama tööd on ta teinud ka New York Islandersis, Tampa Bay Lightningus ja New York Rangersis.

"Oleme otsustanud alustada koondises uue ajastuga ning tuua peatreenerikohale järjekorne spetsialist, kes tooks meeskonda uusi ideid," ütles Leedu hokiliidu president, samuti endine NHL-i mängija Danilius Zubrus.

Sakslase Bernd Haake juhendamisel jõudis Leedu sel hooajal maailmameistrivõistluste I divisjoni A-gruppi.

Lacroix'ga sõlmiti esialgu aastane leping. Kanadalen saab tuleristsed 8.-11. novembrini toimuval Baltic Challenge Cupil Vilniuses, kus Leedu mängib ühes grupis Valgevene ja Jaapaniga. Teise gruppi kuuluvad Eesti, Läti ja RUmeenia.

MM-i I divisjoni A-grupis kohtub Leedu tuleva aasta maikuus Astanas Kasahstani, Valgevene, Korea, Ungari ja Sloveeniaga.