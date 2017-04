Lahkus Soome jäähoki ründekuulsus Ilkka Sinisalo

Sinisalo mängis NHL-is Philadelphia Flyersi, Minnesota North Starsi ja Los Angeles Kingsi eest kokku üle 600 mängu ning viskas 225 väravat. Temast rohkem on Põhja-Ameerika profiliigas väravaid visanud vaid kuus soomlast.

1985. ja 1987. aasta kevadel vedas Sinisalo Philadelphia Stanley karikafinaali, olles meeskonna üks peamisi väravakütte.

With great sadness, we mourn the passing of #Flyers Alumnus Ilkka Sinisalo → https://t.co/A0U18Bxr0a pic.twitter.com/pmr2yrnNon— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) April 5, 2017