Kunagine NHL-i drafti esimene valik ja Stanley karikavõitja elab kodutuna tänaval

"Olen tegelikult juba mitu aastat elanud kodutuna erinevates Ontario varjupaikades. See pole olnud lihtne," avaldas kunagine Detroit Red Wingsi ründaja.

Saate tegijad, kelleks olid reporter Rick Westhead ja endine NHL-i väravavaht Trevor Kidd, veetsid Murphyga koos kolm päeva. Tol perioodil elas ta Kenora linnakeses põõsastes.

Murphy elu hakkas põhja käima juba karjääri viimastel aastatel, kui ta langes narkootikumide küüsi. Terviseprobleemidele panid aluse ka mängudest saadud peapõrutused.

Ta on kaotanud kogu oma karjääri jooksul kogutud 20 miljonit dollarit ning elanud prügikastides, kuurides ja kõnniteedel. "Raha kaotamine ei tee sinust veel halba inimest. Elu läheb edasi," rääkis ta.

Kenora elanikud ütlevad, et Murphy pole vägivaldne ega nõua möödujatelt midagi. Tihtipeale on tal inimestele, kes temaga vestlema hakkavad, rääkida mõni põnev jutuke.

Murphy rääkis saates, et ta ei ütle kunagi kellelegi, kes ta minevikus oli, sest see võib muuta inimeste suhtumist temasse.

Ta lisas, et püüdis ühel hetkel abi saamiseks ühendust võtta NHL-iga, kuid teda ei võetud jutule, sest ta pole enam aktiivne mängija. "See mõjutas mind nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Ma ei suutnud lihtsalt funktsioneerida. Aga pidin seda siiski tegema. See oli hirmutav, nagu raske depressioon."

Saates võtsid sõna ka Murphy eksnaine, tütar, õde, endine Red Wingsi tegevdirektor Neil Smith ja tiimikaaslane Adam Graves. "See on laastav," ütles Murphy õde Cathy Pugliese. "Ta on mu vend. Mida ma peaksin tegema? Tahaksin nutta. Ta on hea inimene ega vääri sellist elu."