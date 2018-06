Küberkiusamine NHL-is: Rootsi koondislane taotleb klubikaaslase tüdruksõbrale lähenemiskeeldu

Rootsi hokikoondislane Erik Karlsson on hädas õelate sotsiaalmeedia kommentaaridega, mida postitab järjepidevalt tema enda klubikaaslase, teise Ottawa Senatorsi mängija Mike Hoffmani tüdruksõber Monika Caryk.

Erik ja tema abikaasa Melinda Karlsson on Caryki kohtusse kaevanud, väites, et naine on teinud üle 1000 negatiivse ja alandava kommentaari, soovides muu hulgas nende vastsündinud lapse surma.

Karlssonid nõuavad Carykile kohtu kaudu lähenemiskeeldu. Süüdistusi uurib ka Senatorsi klubi.

Hoffman ja Caryk väidavad aga, et nemad pole küberahistamisega seotud. "150 protsenti, need pole meie," on paar öelnud.

"Oleme valmis koostööd tegema ja välja selgitama, kes seda teeb," sõnas Hoffman ajalehele Ottawa Citizen.

Kohtu dokumentidest selgub, et Caryk on avalikult soovinud Karlssonite surma ja soovinud, et keegi Erikule karjääri lõpetava vigastuse tekitaks. Karlssonite aprillis sündima pidanud laps tuli enneaegselt ilmale märtsis.

"Uurime juhtumit koostöös NHL-iga ning võtame tarvitusele kõikvõimalikud abinõud, et oma mängijate ja perede privaatsust kaitsta," seisis Senatorsi klubi pressiteates.