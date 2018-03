Kovaltšuk paneb olümpiavõidu eest saadud BMW müüki ja annetab raha heategevuseks

Отдам машину в хорошие руки.👍🏻Цена 7.1м₽. Вручать будем вместе с Гариком @garikkharlamov ,Хачом)👨🏻‍🍳 @amiran495 , @timurbatrutdinov @t_killah ...Покупателя покажем в выпуске ДХ и на Камеди. Все деньги отправим на доброе дело!Машину можно посмотреть по адресу Варшавское шоссе, 138. Автосалон БМВ.



