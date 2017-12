Kovaltšuk lubab olümpial laulda Venemaa hümni, Ovetškin ei mõistaks aga seal osalemist

Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK otsustas teisipäeval, et Venemaa koondisel ei ole PyeongChangi olümpiale asja. Neutraalsete sportlastena on puhastel venelastel võimalik siiski olümpiale sõita. Omaette küsimus on saanud aga sellest, kuidas uisutab jääle Venemaa hokikoondis.

Kui on avaldatud ka arvamust, et venelased võiksid hokiturniirist eemale jääda, siis on ka vastupidiseid arvamusi. Täiesti vastandlikel seisukohtadel on ka Venemaa hoki suured staarid Ilja Kovaltšuk ja Aleksandr Ovetškin.

KHL-i tipptiimis St. Peterburi SKA mängiv Kovaltšuk leiab, et olümpiale tuleb kindlalt sõita ja võidu korral ka Venemaa hümni laulda.

“Peame kindlasti olümpiale minema. Kui me ei lähe, siis see näitab, et oleme alla andnud. Kõik ju teavad, et ROK-i otsus on puhas poliitika. Oli teada, et selline otsus on tulemas,“ sõnas Kovaltšuk ITAR-TASS-ile.

Ka SKA kaitsja Anton Belov leidis, et olümpiale tuleb sõita. “Olen kindel, et läheme olümpiale. Arvan, et praegune diskussioon ajab meid vihaseks ja tekitab motivatsiooni,“ sõnas Belov.

NHL-i klubis Washington Capitals mängiv ja nagunii olümpialt eemale jääv Aleksandr Ovetškin teatas, et neutraalse koondisena ei tasu venelastel olümpiale sõita.

“Arvan, et niimoodi ei tohiks olümpiale sõita. ROK-i otsus on mõistmatu. See on alandav. Mul on sportlastest kahju. See on suur šokk. Ma ei oskagi antud olukorras sportlastele nõu anda. Siiski ei mõistaks ma neutraalse lipu all võistlemist,“ sõnas Ovetškin.