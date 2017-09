Kõmuajakiri avaldas Soome hokitreeneri peksujuhtumi video, politsei alustas uurimist

Eelmisel nädalal Helsingi kesklinnas pärast stripiklubi külastust kaaskodanikule kallale läinud Soome hokitreeneri Raimo Summaneni osas on alustatud eeluurimist. Ajakiri Seiska avaldas juhtunust ka video.

Videost on näha, et Summanen hoiab ühe käega ohvrit põlvili ning jagab teisega valusaid rusikalööke ülakehasse. Kannatanu ei osuta samas mingit vastupanu, vaid tegeleb vaid enese kaitsmisega. Samal ajal on kuulda, kuidas kõrvalseisjad Summaneni maha üritavad rahustada.

"Rami, lõpeta nüüd," karjub üks mehe kaaslastest.

Iltalehti teatel on Soome politsei alustanud juhtunu uurimist, kuid kommentaare ükski osapool veel esialgu pole jaganud.

Ajakirja Seiska teatel veetis NHL-i kogemusega mängija ja treenerina Soome koondist juhendanud 55-aastane Summanen eelmisel pühapäeval aega stripiklubis Alcatraz Exclusive Club. Ühel hetkel nähti teda seni teadmata põhjusel kaaskodanikku peksmas. Pealtnägijate sõnul jagas ta oma ohvrile üle kümne tõsise hoobi, kui viimane juba tänaval pikali lamas.

"Uskumatu, et keegi niimoodi võib käituda. Tal oli selline "hullu pilk" silmis," kirjeldas väljaandele üks tunnistajatest.

Vaata videot siit!