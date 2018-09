Kõik on uus septembrikuus: reegleid muutnud KHL alustab täna uut hooaega

Edasine võiks vabalt kuuluda sarja, et võimalik ainult Venemaal. Nimelt avastati suvel, et alles kümmekond aastat tagasi valminud Omsk Arena on nii kehvas seisukorras, vaata et variseb kohe kokku ja mingit hokit seal küll mängida ei saa. Ametlikult räägitakse muudkui ehituspraagist ja ei midagi konkreetsemalt. Kuluaarides sosistatakse, et halli aluspinnast on uuristanud umbes 300 meetri kaugusel asuv Irtõši jõgi ja et ehitajad ja arendajad ja projekteerijad ja kes kõik veel, polnud suure ning laia jõe läheduse ja võimaliku mõjuga piisavalt või siis üleüldse arvestanud. Samas ei tulnud kordagi kõne alla see, et kuna Avangardil koduhalli pole, siis mängida liigas ei saa. Tegemist ju ikkagi ühe suure ja rikka klubiga. Tuli otsida endale uus kodu ja pärast võimalike variantide kaalumist otsustati ... Balašihha jäähalli kasuks. Täpsustuseks – Balašihha on põhimõtteliselt Moskva eeslinn, Omskist ligi 3000 kilomeetri kaugusel ...

Viimane oluline uuendus on alles päevavanune – nüüdsest hakatakse võidu eest andma mitte enam kolm, vaid kaks punkti. Nagu NHL-is. Nii otsustas liiga klubijuhtide nõukogu suisa ühehäälselt. See süsteem peaks tegema turniiritabeli tihedamaks ja mõjuma mängijatele psühholoogiliselt paremini, et ei teki enam suuri vahesid ja kõik tundub nii viimastele nii mõttetu, esimesed saavad jupp aega enne põhiturniiri lõppu nö sirge põlvega lasta, sest play off’i koht juba olemas. Eks ole näha, mis saama hakkab. Kas läheb kõvasti rohkem mänge lisaajale, sest viigiseisult lõpetavad tiimid kolmandal kolmandikul mängimise ära, kuna pole mõtet riskida ja kõvad vandenõulased räägivad juba kokkuleppemängude tekkimisest ... Paistab.

Aga muidu on kõik tore ja hästi. Suurfavoriitide ring on põhimõtteliselt sama – karikakaitsja Kaasani Ak Bars, vaatamata miljonite ja miljonite lemmiku Ilja Kovaltšuki naasmisele NHL-i ikka endiselt Peterburi SKA, Moskva CSKA ja lisame sinna väikese avansina ka Jekaterinburgi Avtomobilisti, Helsingi Jokerit ja miks mitte ka „kodutu“ Avangardi ning ka Ufaa Salavat Julajevi.

Riia Dinamole sooviks sellele õhukesele rahakotile vaatamata sitkust ja jõudu. Uusi mehi on mitmeid ja las need võidud tulevad, siis tuleb jälle ka rahvast rohkem Arena Rigale. Sinna mahub küll. Kuuldavasti on järgmisest hooajast raudne ja murdumatu palgalagi, mis tuleb minu arvates ainult kasuks.

Aga muidu on liiga nagu päris. On mänge Tallinnaski, oktoobri lõpus tuleb Jokerit siia „võõrustama“ Spartakit ja Severstali, on kohtumised Zürichis ja Viinis, on retrosärkides mänge, on kohtumine välitingimustes. Ja SKA omanikud alustavad Euroopa suurima hokihalli ehitamist. Ega raha siis kuskile kadunud ei ole!

KHLis teevad täna kell 16.55 otsa lahti mullune meister Kaasani Ak Bars ja Peterburi SKA, homme kell 14.50 võtavad jääl mõõtu Jekaterinburgi Avtomobilist ning lõunanaabrite au ja uhkus Riia Dinamo. Otseülekannet näeb voogedastusteenusest Viaplay ja kordusena TVPlay Sportsist.