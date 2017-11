Kohtla-Järvel aset leidnud noorte Tallinna hokimängijate peksmises osales ka üks taekwondo sportlane

Tallinna Panteri hokiklubi 14-aastased noormängijad sattusid eelmisel kolmapäeval pärast Eesti meistrivõistluste mängu Narvaga väga ebameeldivasse vahejuhtumisse, kui neid ründasid Kohtla-Järve kaubanduskeskuses purjus noormehed.

Hokimängijad tegid kaubanduskeskuses Vironia peatuse, et koduteele süüa kaasa osta. Noormehed sattusid aga ootamatult viie isiku rünnaku alla. Kiirabi toimetas kolm inimest esmaabi saamiseks haiglasse, politsei vahistas samas ühe 18-aastase ja kaks 17-aastast isikut, kes kõik olid alkoholijoobes.

Nüüdseks on selgunud, et üks ründajatest oli 17-aastane Kohtla-Järve taekwondo sportlane, kes on võitnud mitu medalit ka noorte Euroopa meistrivõistlustelt. Baltnewsi portaali andmetel oli ühe teise ründaja puhul tegemist varem tingimisi karistatud noormehega.

Politsei on alustanud kriminaaluurimise avaliku korra raske rikkumise alusel. Täna käisid Ida prefektuuri politsei töötajad Tallinnas hokimängijatelt tunnistusi võtmas ja näitasid neile ründajate tuvastamiseks Kohtla-Järve noormeeste pilte.



Delfi venekeelne portaal üritas kommentaari saada ka Kohtla-Järve taekwondo spordiklubist Tekken, kuid selle esindajad keeldusid selgitustest. Samuti ei õnnestunud kommentaari saada Taekwondo Liidult, mida juhib Tallinna linnavolikogu esimeheks valitud Mihhail Kõlvart.