KHL: Olümpiavõitjad võivad!

KHL-i kümnenda põhihooaja lõpp kaunistaks oma dramaatilisuse ja ootamatute käikudega ükskõik millist turniiri, tehtagu vaid järele!

Enne viimast vooru oli selge vaid üks play off paar ja mõlemas konverentsis konkureerisid kahele viimasele play off kohale kolm meeskonda, lisaks võisid juba edasi saanud meeskondade kohad muutuda vastavalt tulemustele. Põnevust kamaluga! Üks näide – ligi miljardirublase (!) eelarvega Omski Avangardil oli vaja puhast võitu ja see saadi ülisuure vaevaga, võiduvärav visati minut enne normaalaja lõppu. Ja teine näide – samuti kolmepunktilist võitu vajanud kahekordne Gagarini karika võitja Moskva Dinamo jäi tulises mängus ühe väravaga alla Moskva Spartakile ja ei jõudnud esmakordselt play off’i.

Naabritest ka – terve hooaja viimaste seas virelenud Riia Dinamo pääses viimases mängus „punase laterna“ rollist, alistades kodujääl ilusas mängus Helsingi Jokerit. Soome klubil oli juba ammu koht play off’is olemas, loodetavasti kaotus autsaiderile annab neile vajaliku impulsi juba laupäeval algavaks play off’iks Sotši vastu.

Aga mis teema siis olümpiavõitjatega? Nemad said neljapäeval Kremlis tähtsa mehega juttu rääkida, kätt suruda ja Punasel Väljakul auhinnaautod kätte. Pärast võidukat olümpiat mängima neid veel ei pandud, sest SKA-l ja CSKA-l on teadupärast pink nii pikk, et võtad sealt tagantpoolt ja ikkagi võidud tulevad. Lisaks lükati nende suurfavoriitide play off’i mängude algus ühe päeva võrra edasi. Arvatavasti selleks, et võiduuimas –ja lummusest välja tulla ning tähtsateks mängudeks jälle vormis olla. Mõistetav.

Eks eelmise hooaja play off’i eel oli põhiliselt sama jutt – oleks suureks üllatuseks, kui Läänekonverentsi finaalis ei kohtuks SKA ja CSKA. Võib-olla suudab näiteks Jokerit oma sõna sekka öelda, aga kahtlane. Idakonverentsis on väike favoriidiroll Kaasani Ak Barsil, aga tema selja taga on neli-viis võrdväärset vastast, kelle seeriad võivad minna nii või naapidi. Üks on selge – juba esimesest ringist tulevad kõvad andmised ja mingist 4:0-st paari erandiga ei tohiks juttugi olla.

KHL-i play off’i esimese ringi kohtumised alates laupäevast Viasat Sport Balticus ja Viaplay’s.