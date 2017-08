KHL-i juubelihooaeg saab väärika alguse

Juba mitmendat aastat järjest alustab Kontinentaalne Jäähokiliiga uut hooaega juba siis, kui suur suvi veel õues ehk augustis. Nii ka seekord, kui esmaspäeval avavad juubelihõngulise 10. hooaja valitsev meister Peterburi SKA ja kolm viimast põhihooaega võitnud Moskva CSKA.

Enne, kui teen juttu suurfavoriitide ja megarikaste klubide avapaugust, tahaks lisada mõned teised momendid. Esiteks – dopinguskandaal, mis ei kaunista ühtegi spordiala ega sportlast. Keelatud ainetega patustas üks liiga superstaare, ka mullu detsembris Tallinnas mänginud Daniss Zaripov. Paduandekas ründaja sai kaheaastase mängukeelu, aga kogu selle asja juures on kummaline see, et kuuldavasti oli IIHF Zaripovi patustamisest teadlik juba märtsis, aga tal lubati play off lõpuni mängida! Täiesti arusaamatu.

Suvel teatas liiga juhtkond, et tasapisi hakatakse väetimaid (loe: vaesemaid) klubisid liigast välja heitma. Esimene ohver on Novokuznetsk, järgmisel hooajal tahetakse klubide arvu vähendada 24-ni ja suurem kirves rippuvat Habarovski, Togliatti ja Hantõ-Mansiiski tiimide kohal. Ise pani „pillid kotti“ Zagrebi Medvescak, klubi toetajad enam ei jaksanud või siis ei näinud põhjust suuri summasid kulutada.

Kõva süsti, eelkõige emotsionaalse sai suvel Riia Dinamo, kelle peatreeneriks määrati legendaarne Sandis Ozolinš. Meeskonna tuumik jäi samaks, lisajõud on seekord ainult Põhja-Ameerikast ja tuleb vaid pöidlad pihku suruda ja loota, et lõunanaabrite uus hooaeg ei ole nii trööstitu kui mullu. Et oleks rohkem positiivseid tulemusi ja jällegi leiaks rohkem rahvast tee Riga Arenale.

Veel – on ju olümpia-aasta ja asjaolu, et NHL-i mängijad praeguse seisuga (ja nii vast jääb ka) Lõuna-Koreasse ei lubata pani paljud mängijad nö. lõhkise küna ette. Et kas minna või tulla. Oli nii minejaid, kui ka tulijaid. Vaid mõned nimed – NHL-i lahkus kaks meest SKA supertriost – Vadim Šipatšov Vegasesse ja Jevgeni Dadonov Floridasse. Tulijatest on kaugelt kõige nimekam 16 aastat Montreal Canadiensis mänginud Andrei Markov, kes on küll juba 38-aastane, aga suudab kindlasti Kaasani Ak Barsis tegusid teha.

Aga SKA ja CSKA. Need on raudkindlalt suurfavoriidid sel hooajal, finaalis nad kohtuda ei saa, sest mõlemad on Läänekonverentsis, aga tooni ja kõneainet annavad nad terve hooaja. Eriti on suvel pingutanud just CSKA, kokku on ostetud hulgaliselt häid mehi lisaks olemasolevatele, nii et mängule sõites on vaja vaata et kaht bussi! Igal juhul tuleb hooaja avalahing meeldejääv!

Vaata SKA ja CSKA hooaja avamängu esmaspäeval algusega kell 19.25 otseülekandes Viasat Sport Balticus. Kommenteerib Vallot Pukk.