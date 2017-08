KHL-i ambitsioonidega Rootsi klubist sai Balti koondiste turniiri nimesponsor

Eesti Jäähoki Liit annab pressiteate vahendusel teada, et Rootsi organisatsioon Crowns on omandanud järgmiseks kolmeks hooajaks Baltimaade jäähokikoondiste vahelise turniiride sarja Baltic Challenge Cupi nimeõigused.

Alates algavast hooajast toimub CROWNS Baltic Challenge Cup kolmest osavõistlustest koosneva turniiride sarjana. Igal turniiril osalevad Eesti ja Leedu koondised ning Läti jäähokiliiga All Stars meeskond. Neljanda võistkonna kutsub turniiri korraldaja.

25.- 27. augustini toimub Tallinnas, Tondiraba jäähallis CROWNS Baltic Challenge Cup 2017/2018 esimene turniir, millel osaleb Eesti ja Leedu koondiste ning Läti liiga All Starsi kõrval Rootsi klubi Hammarby IF.

Teine turniir peetakse 10.- 12. novembrini Klaipedas ning kolmas turniir 16.- 18. veebruarini Lätis.

Nils Andersson, CROWNS´i president: "CROWNS on Rootsi organisatsioon, mis koosneb inimestest, kes on 40 aastat ühel või teisel moel olnud Rootsi tippjäähokis kõrgetel positsioonidel. CROWNS armastab jäähokit ning soovib seda edendada kõikides valdkondades ning erinevatel tasemetel. CROWNS´i ambitsiooniks on oma meeskond KHL-is. CROWNS mängib oma kodumänge Tallinnas, kuid külastab ka teisi riike juhul kui see toob kasu jäähokile ning CROWNS´i partneritele. CROWNS loodab, et partnerlus edendab ja arendav jäähokit terves Balti regioonis ning eelkõige Eestis. Meie ambitsiooniks on avaldada mõju nii spordile, fännidele kui ka turunduse valdkonnas. Teine eesmärk on "sildade ehitamine“ ning koostöö arendamine Skandinaavia ja Baltimaade vahel nii jäähokis kui teistes valdkondades. CROWNS ootab põnevuse lepinguperioodi algust ja eelseisvaid turniire.“

Rauno Parras, Eesti Jäähokiliidu president: "Olen väga rõõmus, et CROWNS Baltic Challenge Cupi jaoks algas uus ajajärk. Eelmise aasta novembris Tallinnas läbiviidud turniir on muutunud rahvusvaheliseks võistlussarjaks, mis lisab uut värvi ja väärtust Baltimaade jäähokikaardile. Koostöö CROWNS´iga võimaldab meil turniiride sarja veelgi edasi arendada. CROWNS Baltic Challenge Cup toob Eesti jäähokikoondise hooaja kalendrisse kõrgel tasemel mänge, mis on hädavajalikud heade tulemuste saavutamiseks MM-turniiridel.“

Aigars Kalvitis, Läti Jäähokiföderatsiooni president: "CROWNS Baltic Challenge Cup on suurepärane võimalus koostöö tugevdamiseks Baltimaade jäähokiliitude vahel. Mängijate, eriti noorte mängumeeste jaoks annab see võimaluse võistelda kõrgel tasemel ning valmistuda MM-turniirideks. Olen rõõmus, et Tallinna turniiril osaleb neljanda võistkonnana Rootsi klubi – meeskond riigist, kus on tugevad jäähoki traditsioonid ning tasemel mängijad. Seega toimub Tallinnas veelgi tugevam turniir kui mullu. Läti meeskonnal on au proovida jõudu oma lähimate naabritega ning olen kindel, et näeme Tallinnas väga kõrgel tasemel jäähokit!“

Petras Nauseda, Hockey Lietuva president: "See on uus ajajärk Balti riikide koostöös jäähoki arendamisel. Ma siiralt loodan, et CROWNS Baltic Challenge Cup näitab meie ühist potentsiaali ka kommerts- ja turundusvaldkonnas. Soovin kõikidele osalevatele meeskondadele turniiriks palju edu ning rohkelt positiivseid hetki pakkuvat uut hooaega. Kõikidele sponsoritele ja partneritele soovin naudingut pakkuvaid tulemusi. On suur au töötada koos professionaalsete kolleegidega Eesti ja Läti jäähokiliitudest."