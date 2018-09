Kevadel NHL-i finaalis mänginud USA hokimees sai dopingu eest 20-mängulise keelu

Schmidt võib osaleda klubi treeningutel, kuid ei tohi mängusärki selga tõmmata üheski hooajaeelses kontrollmängus.

Golden Knights ütles pressiteates, et ei saa Schmidti karistust aktsepteerida. "Usume, et keelatud aine sattumine tema kehasse oli õnnetus. Vestluse põhjal Nate'iga, sõltumatute meditsiiniekspertide analüüsi ja osapoolte tunnistuste tulemusena usume, et Nate ei olnud teadlik, kuidas aine tema organismi sattus," seisis avalduses. "Nate on aus inimene. Seisame tema selja taga ning toetame teda sel raskel ajal."

27-aastane Schmidt sai eelmisel hooajal 76 mänguga kirja 5 väravat ja 31 resultatiivset söötu. Play-off'is, kus vastloodud klubi purjetas finaali välja, aitas ta meeskonda kolme värava ja nelja sööduga.

"Olen oma karjääri jooksul andnud mitmeid dopinguproove, eelmisel hooajal kaks, ning ükski pole neist positiivseks osutunud. On šokeeriv kuulda, et minu proovist leiti keelatud ainet mikroskoopilises koguses. Ma mitte ainult ei võtnud keeltaud ainet tahtlikult, vaid ma ei oleks sellisest kogusest saanud mingit sportlikku abi," ütles Schmidt mängijate ühenduse kaudu edastatud avalduses.

"Kuigi ma olen tugeva dopinguprogrammi rakendamise poolt meie spordis, siis on mul raske selle karistusega leppida. Ma saan aru, et pean need kohtumised vahele jätma, aga ma ei lepi, et mind petturiks sildistatakse."