Kes on Spiros Anastasiadis? 10 põnevat fakti Eesti hokikoondise uue peatreeneri kohta

Eesti hokikoondist hakkab alates maikuust juhtima 31-aastane kanadalane Spiros Anastasiadis, kes on Eesti spordisõpradele suhteliselt tundmatu nimi. Mis masti mehega ikkagi tegu on?

1. Kreeka juurtega Anastasiadist teatakse kodumaal lihtsustatuse huvides pisut lühema nimevariandi järgi: Spiros Anastas.

2. Anastasiadis on aktiivne Twitteri kasutaja.

3. Mängijana Anastasiadis kõrgele ei jõudnud, kuid mängis mitmeid hooaegu keskkooli- ja ülikoolitasemel kaitsja ja tsentrina, olles alati oma meeskonna kapten.

4. Anastasiadis teadis juba varakult, et tahab saada tipptreeneriks, mitte mängijaks - mees lõpetas mängimise ning alustas treeneritööd juba 24-aastaselt.

5. Lõuna-Korea hokikoondistega töötades sattus Anastasiadis kahel korral vastamisi ka eestlastega: 2015. aasta märtsis käis ta Tallinnas korealaset U18 koondisega, kuu aega hiljem oli ta meestekoondise abitreenerina Eestiga vastamisi Hollandis toimunud turniiril. Tallinn avaldas talle juba toona muljet. "Inimesed olid siin kenad ning vabatahtlikud abivalmid. Armusin Tallinnasse juba siis ning lootsin salamisi, et satun siia kunagi tagasi."

6. Kaht väikelast kasvatav Anastasiadis on NHLi klubi Toronto Maple Leafsi fänn.

7. Kahel hooajal (2012/13 ning 13/14) töötas Anastasiadis NHLi tütarliigas AHL Grand Rapids Griffinsi abitreenerina. Toona meeskonda juhendanud Jeff Blashill on nüüdseks karjääriredelil tõusnud NHLi klubi Detroit Red Wingsi peatreeneriks.

8. Anastasiadise mentorite nimekiri on aukartustäratav: lisaks Blashillile veel Maple Leafsi praegune peatreener Mike Babcock ning ehk kõige särava nimena Andy Murray - treener, kes viis aastatel 1997, 2001 ja 2003 Kanada meeste koondise kolmel korral maailmameistriks.

9. Hetkel tegutseb Anastasiadis Kanadas Lethbridge'i ülikooli hokivõistkonna peatreenerina - ametis, mille aitas tal saada samas ülikoolis hooajal 1993/94 treenerina töötanud Babcock. Anastasiadis jääb Lethbridge'i juhendama paralleelselt Eesti koondisega.

10. Anastasiadise suureks unistuseks on ühel päeval treenerina töötada NHLis. "Olen veel noor, seega on mul selle eesmärgi täitmiseks veel kõvasti aega - aga loodan, et ühel päeval jõuan sinna välja."