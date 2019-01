Kehv tabeliseis sundis Robert Rooba klubi peatreenerit vahetama

Eelmisel hooajal Euroopa Meistrite liiga võitnud JYP on koduliigas tänavu 15 tiimi seas alles 12. kohal, viimasest play-off kohast hetkel kaheksa punkti kaugusel.

Endine väravavaht Dufva on ka varem JYP-i juhendanud, seda aastatel 2007-2011.

"Kui JYP kutsus, vastasin positiivselt. Minu selge eesmärk on see meeskond play-off'i vedada, kuigi tean, et see ei ole lihtne ülesanne. See on siiski võimalik," sõnas Dufva.