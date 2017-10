Karmi peatrauma saanud hokimees: ma ei ole enam sama inimene

2016. aastal sai Rootsi hokiliigas tõsise peavigastuse Modose mängumees Peter Öberg, kelle vastu tegi karmi vea HV71 hokimängija Chris Campoli. Poolteist aastat hiljem tunnistas Öberg Rootsi meediale, et ta ei ole enam samasugune inimene.

Campoli sai toona kümne mängu pikkuse keelu. Endise hokikohtuniku Thomas Anderssoni sõnul oli tegemist läbi aegade ühe vastutustundetuma veaga hokiväljakul, kirjutab Aftonbladet.

Öbergi jaoks sai hokikarjäär sellega läbi. Karmi peapõrutuse saanud mees tunnistas ajakirjandusele, et pikka aega elas ta oma kodu keldris, kuna ta ei talunud eredat valgust.

“Ma ei ole enam sama inimene,“ tunnistas endine hokimees, kes lisas, et ta muretseb enda olukorra tõttu ka enda naise pärast. “Ma tean, mida ma pean tegema, et end hästi tunda. Mõne asja suhtes olen ma nüüd äärmiselt tundlik. Kokkuvõttes olen ma aga tänulik, et olen elus.“