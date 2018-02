JÕHKER VIDEO | Kontrolli alt väljunud USA hokimees virutas fännile pasunasse ning vallandati klubist

Suurbritannia jäähoki kõrgliigas juhtus pühapäeval äärmiselt vägivaldne ja kahetsusväärne juhtum, kui jäält eemaldatud Milton Keynes Lightningu mängija Matt Nickerson vastasmeeskonna fännile rusikaga näkku virutas.

Nickerson oli eelnevalt meeskonna pingilt läbi kohtunike platsile murdnud, et vastastega kakelda - pärast tema ärasaatmist ründas ta aga vastasmeeskonna fänni.

Kui liiga määras Nickersonile tema tempude eest 20-mängulise võistluskeelu, siis Lightning otsustas ameeriklasega lepingu lõpetada.

"On vastuvõetamatu, et mängija ähvardab hokifänne või seab nad ohtu," seisis klubi avalduses. "Klubina ei kiida me toimunut heaks ning Matt võtab vastutuse nii liiga kui ka klubi ees."

Liiga raporti järgi saatis Nickerson fänni suunas teele "tugeva tagantkäehoobi, mis oli suunatud seda mitte oodanud fännile vastu pead".

33-aastane Nickerson on varem esindanud ka mitmeid Soome klubisid - tema teenistuslehel leiab klubide seast näiteks KooKoo, Ässät ja Ilvese.