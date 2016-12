Florida Panthersis leiba teeniv Jagr kogus läinud öises 1:3 kaotusmängus Boston Bruinsile ühe väravasöödu ning sellest piisas, et mööduda Mark Messier`st. Jagr jõudis NHL-is 1888 resultatiivsuspunktini, milleks kulus 1663 mängu. Messier´l on punkte 1887, mänge kulus selleks enam kui Jagril - 1756.

NHLi kõigi aegade parim on Kanada endine ründekuulsus Wayne Gretzky, kelle arvel on koguni 2857 resultatiivsuspunkti (1487 mängu).

From other @NHL Legends to ours.

Congrats, Jaromir. pic.twitter.com/w2l9xGB8JC— Florida Panthers (@FlaPanthers) December 23, 2016