Jagr tõusis mängude arvult NHL-i kõigi aegade teiseks meheks

Läinud öine kohtumine Calgary Flamesi eest oli Jagrile NHL-i karjääri 1925 mäng. Ta möödus Gordie Howe´ist (1924) ja ees püüda on veel vaid Mark Messier (1992).

Calgary kaotas mängu Vancouver Canucsile 3:5, Jagr resultatiivsuspunkte kirja ei saanud. Käesoleva hooaja kuue mänguga on Jagri arvel kaks resultatiivset söötu, väravate arve on seni avamata.

Jaromir Jagr of the @NHLFlames passed Gordie Howe for second on the NHL’s all-time games played list (regular season and playoffs). #NHLStats pic.twitter.com/eQ8mKqK5PT— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 8, 2017