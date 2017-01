19. novembril jäähokimängult haiglasse viidud NHL-i klubi Arizona Coyotesi mängijal Craig Cunninghamil amputeeriti 24. detsembril osa jalast, teatas ESPN.

26-aastane Cunningham kuulus küll Coyotesi hingekirja, kuid oli parasjagu laenul Arizona tütarklubi Tucson Roadrunnersi juures AHL-i liigas. Mehe süda seiskus mängueelsel soojendusel, kuid ta suudeti imekombel elule turgutada.

21. detsembril teatasid USA väljaanded, et Cunningham on imeliselt paranenud ja valmistub jõuludeks koju minema, kuid tänaseni ei teadnud avalikkus, et tekkinud infektsiooni tõttu pidid arstid eemaldama tal väikse osa jalast. Enamus jalast on tal küll alles, kuid ta peab pärast paranemist siiski proteesi kandma. Päris kindlasti teeb see lõpu ka tema hokikarjäärile.

"Iga kord kui ma mõtlen, et ma enam mängida ei saa, mõtlen ma samas faktile, et mul on vedanud, et ma üldse kolm meetrit mulla all ei ole," ütles Cunningam Tucsonis Banneri ülikooli haiglas ESPN-ile.

"Kui ma pean ohverdama hokimängu selleks, et elus püsida - ja see on kindlasti mõru pill alla neelata, sest see on olnud kogu mu elu alates 4-aastasest peale - siis on mul aeg edasi liikuda."

Cunningham võlgneb oma elu kiirelt reageerinud treeneritele, tuletõrjujatele, kes pidid hoopis mängul hümni laulma, kuid mängisid mehe elustamisel võtmerolli ning kõikidele arstidele ja õdedele, kes atakile järgnenud kriitilistel tundidel õigeid otsuseid tegid.

Cunningami nimele jäi kokku 63 NHL-i kohtumist Boston Bruinsi ja Arizona ridades.