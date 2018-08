Jäähokit ähvardab juba järgmisel taliolümpial programmist välja jäämine

Miller kirjutas eelmisel nädalal Twitteris, et ta osales Edmontonis ühisel paneeldiskussioonil koos Rahvusvahelise Hokiliidu presidendi Rene Faseliga, kes väitis, et järgmise taliolümpia juures on hokil neli võimalust: kas jätkata nii nagu sel aastal ehk ilma NHL-i mängijateta; võtta kampa ka NHL-i mängijad; mängida hoopis U-23 turniir (sarnaselt meeste jalgpallile) või jääda üldse olümpiakavast välja. Laual olevat reaalselt kõik neli varianti.

Jäähokiturniir tekitas Pyeongchangi olümpial kõvasti poleemikat sellega, et NHL-i vastuseisu tõttu jäid olümpiaturniirilt eemale kõik NHL-is leiba teenivad tippmängijad.

Hosted a panel discussion in Edmonton today with @IIHFHockey president Dr. Rene Fasel. He told the IOC there are 4 options for hockey in the next Olympics:

1. Go with NHL players

2. Use the same player pool as 2018

3. Use under 23 players

4. No hockey

All four are on the table