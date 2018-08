Jäähokis toimusid 1. juulil olulised reeglimuudatused

Rahvusvaheline jäähoki hooaeg algas 1. juulil koos muudatustega Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni (IIHF) 2018-2022 reeglistikus. Olulisemad muudatused puudutavad poorti lükkamist, väravavahi ala muutumist väiksemaks ning litrit mitte valdava mängija ründamist.

Suurimaks visuaalseks muudatuseks on väravavahi ala muutumine väiksemaks. Varasema poolringi asemel on kasutusele võetud nn maha lõigatud servadega väravavahiala, vahendab eestihoki.ee.

Samuti sai täiendust reegel 119 “poorti lükkamine” (inglise keeles boarding). IIHF Mängijate Ohutuse Komitee muutis miinimumkaristust kui mängija on vägivaldselt lükatud poorti, olenemata kas rünnati selga või mitte. Varasema kahe minuti asemel on miinimum karistus 2+10 minutit.

Uus täiendus on ka reegel 153 “hilinenud ründamine” (inglise keeles late hit). Hilinenud ründamine on mängija ohtlik ja hoolimatu ründamine kui mängija ei valda litrit, on litri üle kontrolli kaotamas või litrit minema löömas. Litrit mängivat mängijat saab kehaga rünnata kuni ründaja on mängija vahetus läheduses. Kui ründaja teeb jõulise liikumise mängija suunas, võtab ta riski muuta kehamäng hilinenud rünnakuks kuna mängija on haavatavas positsioonis. Kohtunik hindab ka kokkupuute tugevusastet.