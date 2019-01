Jäähoki U20 MM-il mängitakse veerandfinaalid, Soome kohtub Kanadaga

Veerandfinaalides kohtuvad: Rootsi - Šveits, USA - Tšehhi, Kanada - Soome ja Venemaa - Slovakkia.

Alagrupiturniiri läbisid kaotuseta Venemaa ja Rootsi.

Venemaa alistas alagrupi esikohamängus Kanada 2:1, Rootsil läks USA alistamiseks vaja lisaaega (5:4).

A-divisjoni püsima jäämise eest kohtuvad kolmest parem süsteemis Taani ja Kasahstan. Järgmiseks aastaks on juba A-divisjoni koha endale kindlustanud Saksamaa.

ICYMI: Pavel Shen scored the winning goal with nine minutes left to lead Russia to a 2-1 victory over Canada and first place in Group A. #WorldJuniors @russiahockey @russiahockey_en @hc_wjc

Read more: https://t.co/hKYLoRP58j pic.twitter.com/lbmh2ABluZ